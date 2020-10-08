İstanbul'da Türk bayrağını branda olarak kullanan adama tepki

Dolu yağışı alarmı yapılan İstanbul'da aracını korumak isteyen bir vatandaş, Türk bayrağı ile aracının üstünü kapattı. Yaşanan olay başka bir vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

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İstanbul, bugün ve yarın dolu yağışlarına karşı uyarıldı. Vatandaşlar, şehrin her yerinde araçlarını korumaya yönelik önlemler alırken, bir vatandaşın yaptığı pes dedirtti.

Arabasını doludan korumak için Türk bayrağını branda olarak kullanmak isteyen şahsa, çevredeki vatandaşlar sözlü müdahale etti.

O anlar kamerada

Şahsa Türk bayrağını branda olarak kullanamayacağını söyleyen vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

"Türk bayrağını bu şekilde kullanamazsın"

Branda olarak kullanmaya çalıştığı Türk bayrağını kaldırana kadar oradan gitmeyeceğini söyleyen vatandaş, "Türk bayrağını bu şekilde kullanamazsın. Ben izin vermiyorum kardeşim. Türk bayrağını arabanın üstüne örtemezsin." diye tepki gösterdi.

Bayrak kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile Türk bayrağının aracın üzerinden kaldırıldığı görüldü.