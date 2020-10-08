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FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı

FETÖ firarisi emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner, saklandıkları Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandı. Ceylan ve Salmaner çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Hüsrev Salmaner, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kılık değiştirerek dışarı çıktılar

Şahısların mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık kıyafetlerini değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca şahısların, başka bir daireyi daha kiraladığı ve orayı da kullandıkları tespit edildi.

Örgütsel doküman ele geçirildi

Arama kararının ardından şahısların iki adresine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı. 

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