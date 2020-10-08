Süper Lig için loca ve yüzde 10 seyirci planı

Futbol maçları taraftara açılabilir. Milli Takım arasından sonra Süper Lig karşılaşmalarında stat localarına seyirci alınması gündemde.

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Planlamaya göre Süper Lig maçlarında önce stat locaları açılacak. Ardından tribün kapasitesinin yüzde 10’u kadar seyirci alınması ön görülüyor. Salgının seyrine göre bu oran artırılabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce ekim ayından itibaren statlara sınırlı sayıda seyirci alınacağını açıklamış; ardından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine ligin ilk yarısının seyircisiz oynanmasına karar vermişti.