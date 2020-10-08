İstanbul Valisi Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüz eğitimin kapsamının genişletilmesiyle ilgili veli ve öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalar yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır." diye konuştu.

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Vali Yerlikaya, Esenler’de geri dönüşümden elde edilen 500 bin defterin öğrencilere dağıtılması programında yüz yüze eğitimle ilgili herkesin merak ettiği sorulara yanıt verdi.

Valilik olarak tüm kurumlarla beraber gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yerlikaya şunları kaydetti:

"Biz hazırız, öğretmenlerimiz hazır, servislerimiz hazır"

Ailelerden, velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden çok iyi dönüşler aldık. Önlemlerle ilgili tüm yaz çalıştık dersimize, hepsi huzurlu, gayet başarılı gidiyor. Buradan alınan tecrübe ve özgüvenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı.

2, 3,4,8 ve 12'nci sınıflar mesleki teknik liselerin uygulama sınıfları önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Biz hazırız, öğretmenlerimiz hazır, servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla, güvenlik görevlilerimizle beraber tedbirlerimiz alıyoruz. Salgınla mücadele noktasında önlemleri el birliğiyle başarılıyla uyguladığımızı daha ileriye salgınla tüm insanlıkla beraber kurtulacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz.