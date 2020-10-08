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Gözde Atasoy reklamı nasıl nerede oynadı olay oldu

CNN Türk'teki görevinden yaz aylarında ayrılan spiker Gözde Kökçü Atasoy bebek bezi reklamında oynayınca Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin eleştirilerine takıldı. Peki Gözde Atasoy kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? İşte sevilen spiker Gözde Atasoy hakkında merak edilenler...

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Spiker Gözde Atasoy'un oynadığı bebek bezi reklamı eleştiri konusu oldu. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin eleştirilerine takıldı. Emirhan Kökçü ile evli olan 34 yaşında olan Gözde Atasoy hakkında "Gözde Atasoy gazeteciliği kullanıyor, bu etik değil" diyen Bildirici'nin sözlerinin ardından Gözde Atasoy'un hayatı merak edildi. 

Gözde Atasoy kimdir: Gözde Atasoy 15 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Türk Televizyoncu ve haber spikeridir. Aslen Trabzon'un Yomra ilçesindedir. Nişantaşı Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Atasoy, San Francisco’da Golden Gate University’den MBA diplomasını aldı.

Televizyonculuğa 2009 yılında Beşiktaş TV’de başladı. Haber bültenlerini ve ekonomi programını hazırlayıp sundu, özel röportajlar yaptı. 2011 yılında CNN Türk’e transfer oldu. CNN Türk’teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay Kanal D hafta sonu Ana Haber Bülteni’ni sundu. Ocak 2013’te Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından, CNN Türk’teki görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı. Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sundu. CNN Türk kanalında, 21 Mayıs 2018 tarihinde sunuculuğuna başladığı Günlük isimli haber programını 26 Haziran 2020 tarihine kadar sundu.

Gözde Atasoy aynı zamanda uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programının Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.

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