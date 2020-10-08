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Esad, ABD ve Trump'ı bombaladı! Suikast girişimi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Esad’ı öldürtmek istedim ancak Mattis karşı çıktı” açıklaması sorulan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bunun ABD’nin çalışma yöntemi olduğunu söyledi.

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RİA Novosti ajansına konuşan Esad, “Cinayet, ABD’ye özgü çalışma yöntemi, modus operandi. Onlarca yıldır bunu sürekli yapıyorlar. Her yerde, dünyanın her köşesinde. Bunun yeni bir tarafı yok. Bu nedenle bu tarz planların çeşitli nedenlerle her zaman mevcut olduğu akılda bulundurulmalı” ifadelerini kullandı.

"Amerikalılardan benzer bir şeyi bekliyoruz"

“Biz de Suriye’deki kriz koşullarında Amerikalılardan benzer bir şeyi bekliyor olmalıyız” diyen Esad, ABD’nin Suriye topraklarını işgal ettiğini ve teröristleri desteklediğini, Trump’ın söylediklerinin çok beklenen bir durum olduğunu da kaydetti.

Uluslararası ilişkilerde denge olmadığı müddetçe ABD’yi bu tarz vahşice eylemler gerçekleştirmekten alıkoyacak bir şey yok.

"Suikast girişimleri var mı?"

Esad, kendisinin canına kast etme girişimleri olup olmadığı yönündeki soruya da, “Net bir vakadan haberdar değilim. Ancak dediğim gibi, böyle girişimler hatta daha net olmak gerekirse, planlar olduğu aşikar. Tek mesele şu, bu planlar hala eskisi gibi güncel mi, ya da durduruldu mu? Kimse bilmiyor” yanıtını verdi.

"Esad'ı öldürmek istedim Mattis engelledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah saldırısı iddiaları üzerinden Suriye'ye düzenlediği füze saldırılarında Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da öldürmek istediği, ama dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından engellendiği açıklamasına, Şam daha önce tepki göstermişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD'ye 'haydut devlet', 'terörist grup' benzetmesi yapılmıştı.

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