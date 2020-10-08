KKTC'de 46 yıl sonra tarihi gün! Kapalı Maraş'ın sahil şeridi ziyarete açıldı

KKTC'de 46 yıl sonra tarihi adım atıldı. Ülkede yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. Maraş'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Ve ardından girişler başladı.