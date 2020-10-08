KKTC'de 46 yıl sonra tarihi gün! Kapalı Maraş'ın sahil şeridi ziyarete açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bölgeye girişlerin başladığı duyuruldu.
KKTC'de 46 yıl sonra tarihi adım atıldı. Ülkede yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. Maraş'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Ve ardından girişler başladı.
Can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması istendi. KKTC vatandaşlarının numaratör eşliğinde Kapalı Maraş'a geçmeye başladığı öğrenildi. Kimliksiz devam eden girişlerde vatandaşlar Maraş'ın sahil kısmına ilerlediği aktarıldı.
Denize girilebilecek alan 1 kilometre uzunluğunda
Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin –drone hariç- serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.
Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı.