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Meteoroloji'den 4 il için kum fırtınası uyarısı geldi

Meteoroloji 7'inci Bölge Müdürlüğü'ünce yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde lodos ve kum fırtınası uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, yarın sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde güney batı yönlerden saatte hızı 40 ile 60 kilometre arasındaki lodos ve beraberinde kum fırtınası beklendiğini duyurdu.  Duyuruda, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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