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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş, KKTC ekonomisinin can damarı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş'ın yıllar sonra yeniden açılmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Oktay, Maraş'ın KKTC ekonomisine gelecekteki etkisini değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş'ın açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay, Maraş'ın 46 yıla sonra yeniden insanların uğrak yeri olmaya başladığını ifade etti.

Maraş paylaşımı

Maraş'ın, KKTC ekonomisine olacak etkisine dikkat çeken Oktay, söz konusu bölgeden fotoğraflara yer verdiği Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz’in incisi Maraş’ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır."

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