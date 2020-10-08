2 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
Son dakika haberine göre, FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.Abone ol
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Altın çocuklar'' olarak adlandırdığı firari eski Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan ile eski Artvin Emniyet Müdürü Hüsrev Salmaner'in Ankara'da kaldığı örgüt evi tespit edildi.
Kılık değiştirmişler
Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin günler süren takibi sonucu şüphelilerin örgütsel faaliyete devam ettiği kılık değiştirerek dışarı çıktıkları tespit edildi.
Hücre evinde yakalandılar
Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler iki şüpheliyi Etimesgut ilçesinde saklandıkları evde gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.