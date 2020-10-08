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Isparta'da ölü bulunan matematik öğretmeninin kalp krizinden öldüğü öğrenildi

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA'da matematik öğretmeni İsmail Hakkı Erginbaş uzaktan eğitim dersine katılmaması üzerine evinde ölü bulunmuştu. Yakınlarını yasa boğan öğretmenin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

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Fatih Mahallesi 4933 Sokak’ta yaşayan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni İsmail Hakkı Erginbaş, 6 Ekim Salı günü uzaktan eğitime katılmaması üzerine yakınları tarafından evinde ölü olarak bulunmuştu. Polisin incelemesinden sonra Erginbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Erginbaş’ın yapılan otopsi incelemesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Öğretmen İsmail Hakkı Erginbaş, gözyaşlarıyla Halifesultan mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde Erginbaş için taziye mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Milli Eğitim ailesinin değerli bir üyesi olan öğretmenimiz İsmail Hakkı Erginbaş’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenab-ı Allah’tan sonsuz rahmet, acılı ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz” denildi.

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