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Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim Eda Gürkaynak yaşı kaç?

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren oyuncu Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak ile görüntülendi. Bu haberin ardından birçok kişi Birkan Sokullu'nun sevgilisi kimdir araştırması yaptı. İşte Eda Gürkaynak hakkında merak edilenler...

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızı parlayan ve geceleri çöp toplayan bir iş adamını olan Han'ı canlandıran oyuncu Birkan Sokullu sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak ile görüntülendi. Bu haberin ardından birçok vatandaş Eda Gürkaynak kimdir, kimin kızı ve kaç yaşında araştırması yaptı. 

Oyuncu Birkan Sokullu, 35'inci yaşını Bebek'te sevgilisi Eda Gürkaynak'ın kiraladığı teknede kutladı.

Eda Gürkaynak kimdir: 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olmuştur. Daha sonra ABD'de bulunan New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayarak, Amerikanın en başalarılı Türk mezunları arasına adını yazdırmıştır.

Birkan Sokullu kimdir:  TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985’te İstanbul’da doğdu. 2003’te, ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü olan Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü’nden mezun oldu. 10 senelik profesyonel basketbol oynayan Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik de yaptı.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri alan Birkan Sokullu, 'Küçük Kadınlar’ dizisinde Ayaz karakterini canlandırdı. 2010’da Tims production ile anlaşan Birkan Sokullu, ‘Küçük Sırlar’ dizisindeki ‘Demir’ rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

13 Temmuz 2012 yılında oyuncu Aslı Enver’le evlenen Birkan Sokullu, 26 Ağustos 2015’te boşandı.

2016’da Kanal D’de yayınlanan Mahinur Ergun tarafından senaryosu yazılan, yönetmenlik koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu ve başrollerinde Tayanç Ayaydın, Birkan Sokullu, Burcu Biricik, Seray Gözler Yeniay, Ecem Özkaya, Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı ‘Hayat Şarkısı’ ismindeki dizinin müziklerini Çağlar Haznedaroğlu, Mithat Can Özer ve Uğur Akyürek yaptı.

Birkan Sokullu, 2017’de Yüz Yüze dizisinde, 2018’de Yaşamayanlar dizisinde, 2019’da ise Bir Aile Hikayesinde oynadı.

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