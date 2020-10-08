Rusya'dan 'Kapalı Maraş' değerlendirmesi: Açılması endişe verici

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs’ta 46 yıldır sivil kullanıma kapalı olan Maraş’ın açılmasının ciddi endişe verici ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Abone ol

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) daha önce aldığı kararları ihlal eden tek taraflı bu tür adımların Kıbrıs sorunu konusundaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması yönünde yeni zorluklar oluşturduğu ifade edildi.

"Müzakere süreci en kısa sürede yeniden başlatılmalı"

Moskova’nın, BMGK tarafından Kıbrıs’la ilgili alınan kararların uygulanması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun çözülmesi için müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasını desteklediği de aktarıldı.