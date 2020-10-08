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Mustafa Akıncı 'Kapalı Maraş'a sert çıktı: Yapılanlar demokrasinin yüz karası

Hayalet şehir Kapalı Maraş'ın sahil şeridinin 46 yıl sonra açılması KKTC'de tartışmalara yol açtı. "Maraş benden saklandı" diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Yapılanlar demokrasinin yüz karası ve seçimlere doğrudan müdahalenin devamı" tepkisini gösterdi.

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SİM Tv'den Meyil Adakul'a açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Kapalı Maraş' kararının kendisinden habersiz alındığını belirterek sert sözler sarfetti. 

"Israrla seçim malzemesi yapılmasına da kimsenin onayı yok"

"Kendisinin seçilmemesi yönünde aylardır sistemli ve örgütlü çalışma yapıldığını" ifade eden Akıncı, "Türkiye’den su gelmesine kimsenin karşı olmadığını, tam tersine Kıbrıslı Türklerin teşekkür ettiğini ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına rağmen ısrarla böyle bir olayın seçim malzemesi yapılmasına da kimsenin onayı olmadığını" belirtti. 

Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar’a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır.

"Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır"

KKTC'de Kapalı Maraş konusunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası aktörlerin Cumhurbaşkanlığı makamını muhattap kabul ettiğini dile getiren Akıncı, şunları kaydetti: Maraş hamlesi ve etkinliği bir adaya puan kazandırmak adına yapıldığı açık. Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar

Başbakan Ersin Tatar, Maraş'ı açma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere geldiği Ankara'da duyurmuştu. KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar günü yapılacak. Tatar, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın karşısına aday olarak çıkacak.

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