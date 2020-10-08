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Bağcılar Belediyesi dolu tehlikesine karşı kapalı pazarları otoparka çevirdi

Bağcılar Belediyesi, araç sahiplerinin dolu yağışından zarar görmemesi için bünyesinde bulunan 3 kapalı pazar alanını ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sundu.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kategoride yayınladığı kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından ilçede önlemler alındı.

Araç sahiplerinin mağdur olmaması için Bağcılar Belediyesi bünyesinde bulunan 3 kapalı pazar alanı otopark olarak kullanıma açıldı. Vatandaşlar araçlarını, zarar görmemesi için ücretsiz olarak hizmete sunulan Demirkapı, Göztepe ve Mahmutbey'deki kapalı pazar alanına park etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşlardan meteoroloji yetkililerinin açıklamalarını dikkate almalarını isteyerek, yağış öncesinde bazı vatandaşların tedbirlerini aldığını, önlem almakta gecikenlerin sıkıntısını da pazar alanlarını otopark olarak tahsis ederek çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

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