BIST 1.153
DOLAR 7,93
EURO 9,33
ALTIN 483,21
HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Yeni koronavirüs tedbiri! Artvin Hopa’da 1 köy karantinaya alındı

ARTVİN’in Hopa ilçesine bağlı Subaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Hopa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında Subaşı köyünün 15 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ''Karantinaya alınan bölgede sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıklar olmalı. Aksi durumun kolluk birimlerince tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır. Subaşı köyü muhtar ve azaları köyle ilgili alınan kararların uygulanmasından sorumludur. Subaşı köyünde oturup ilçe merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Yaş çay toplama faaliyetinin sürdüğü köyde, çay alım yerinden ürünü alacak firmanın araç ve personelinin, durumu bir gün öncesinden kolluk kuvvetine bildirmesi koşuluyla köye giriş çıkış yapabilecektir'' denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs uyarısı: Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım
HAVELSAN yerli uçak motorun yapımında yer alacak! İmzalar atıldı
Mustafa Akıncı 'Kapalı Maraş'a sert çıktı: Yapılanlar demokrasinin yüz karası
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan ortak basın açıklaması Erdoğan'a yüklendiler
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatı kaybetti! O detay dikkatlerden kaçmadı
Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
29 Ekim şiirleri kısa 1 kıtalık Cumhuriyet Bayramı sözleri 2020
3 gün yerine 2 gün! TBMM'de 'kısa çalışma' dönemi önerisi
Zonguldak Belediye Başkanı koronavirüsle ilgili iyi haberi verdi
Bağcılar Belediyesi dolu tehlikesine karşı kapalı pazarları otoparka çevirdi
Aya Nikola Kuruluş Osman'da kim oynuyor Erkan Avcı dizileri
Emel Müftüoğlu kızı Çağrı kaç yaşında babası kimdir?
Yorumlar