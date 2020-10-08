Yeni koronavirüs tedbiri! Artvin Hopa’da 1 köy karantinaya alındı

ARTVİN’in Hopa ilçesine bağlı Subaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Hopa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında Subaşı köyünün 15 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ''Karantinaya alınan bölgede sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıklar olmalı. Aksi durumun kolluk birimlerince tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır. Subaşı köyü muhtar ve azaları köyle ilgili alınan kararların uygulanmasından sorumludur. Subaşı köyünde oturup ilçe merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Yaş çay toplama faaliyetinin sürdüğü köyde, çay alım yerinden ürünü alacak firmanın araç ve personelinin, durumu bir gün öncesinden kolluk kuvvetine bildirmesi koşuluyla köye giriş çıkış yapabilecektir'' denildi.