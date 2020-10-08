BIST 1.151
DOLAR 7,92
EURO 9,32
ALTIN 481,76
HABER /  GÜNCEL

Iğdır Valiliği duyurdu: 1 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

IĞDIR Valiliği, yürütülen çalışmalar sonucu bir teröristin ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Abone ol

Jandarma Genel Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen 1 erkek BTÖ mensubunun Suriye ülkesi Mardin ili sınırından teslim olması sağlanmıştır. Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan ortak basın açıklaması Erdoğan'a yüklendiler
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatı kaybetti! O detay dikkatlerden kaçmadı
Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı bir araya geldi
Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nu 'kanını akıtır sana içiririm' diye tehdit etmişti sanığın cezası belli oldu
Prof. Dr. Murat Akova: Covid-19 aşısı Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Akıncı 'Kapalı Maraş'a sert çıktı: Yapılanlar demokrasinin yüz karası
Tablet başvurusu formu doldurma MEB ekranı
Hastane açıkladı: Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Koronavirüs aşısının faz-3 denemeleri Gaziantep'te de başladı
Aya Nikola kimdir Kuruluş Osman Aya Nikola tarihi
Emel Müftüoğlu kızı Çağrı kaç yaşında babası kimdir?
Yorumlar