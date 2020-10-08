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Denizli'de olta meraklısı şaşırttı: 37 kilogram kapasiteli misina ile 260 kilo orkinos yakaladı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de sportif balık avcılığına merak salan Alptuğ Önal, yaklaşık 2 saat mücadelenin ardından 260 kiloluk orkinosu tekneye çekmeyi başardı. Olayda şaşkınlık yaratan ise bunu 37 kilogram kaldırabilecek güçteki misina ile başarmasıydı. Yakalanan balık Önal tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandı.

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Denizli’de yaşayan iş insanı Alptuğ Önal, her yıl katıldığı sportif balık avcılığında bu yıl rekor seviyeye yaklaştı. 37 kilogramı kaldırabilecek güçteki misina ile yarışmada boy gösteren iş insanı, oltaya gelen 260 kilogramlık orkinos ile yaklaşık 2 saat mücadele etti. Balığın pes etmesiyle tekneye çekilen mavi yüzgeç orkinos türündeki balık tartıldığında 260 kilo 800 gram ağırlığına sahip olduğu anlaşıldı.

İlk defa bu büyüklükte balık yakalayan ve bunu Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayan Alptuğ Önal, “Türkiye’deki bir sportif balık avcılığında yakaladığımız 260 kilo 800 gramlık bir mavi yüzgeç orkinos balık yakaladık. Rekor kayıtlarına geçecek kadar büyük bir balıktı. Bu balığı Amerika federasyonu tarafından da kayıt altına aldırdık. Yakaladığımız balığı çocuk esirgeme yurdundaki arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle paylaşmak için onlara hediye ettik. Şimdiden afiyetler olsun” dedi.

Sportif balık avcılarının görevinden ve amacından bahsetti:

Önal, “Sportif bir avcı olarak sürdürebilirlik açısından mevsimsel ve boy limitlerine bağlı olarak mavi yüzgeç orkinos avcılığını yapıp limit altı ya da manevi anlamdaki limit altındaki balıkları işaretleyip salmak ve bunları sürdürebilirliğini sağlamak bizim birinci görevimiz. Bu şekilde yaptığımız avcılıkta eşimizle dostumuzla paylaşmak için olan kısmını alıp geri kalan kısmını geri salmak bizim bu spordaki en mutlu eden kısmı” ifadelerini kullandı.

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