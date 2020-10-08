BIST 1.151
DOLAR 7,92
EURO 9,32
ALTIN 481,76
HABER /  SAĞLIK

Nefes darlığı ilk sırada! İşte koronavirüsü grip ve alerjiden ayırt etme yolları

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, mevsim değişikliği yaşadığımız şu günlerde grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla benzer belirtiler gösteriyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, koronavirüste yüksek ateşle birlikte kuru öksürük ve nefes darlığı görüldüğüne dikkat çekti.

Abone ol

 Dr. Gülay Kaplan koronavirüse yakalananlarda önce yüksek ateş görüldüğünü söyledi. Kaplan, "Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalığı olanların Covid-19'u daha ağır yaşadıkları biliniyor. Birçok kişi ise hastalığı hafif belirtilerle ve evde atlatıyor. Korona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor" dedi.

Ateş, yorgunluk, öksürük...

Koronavirüsün temel belirtileri olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu görüldüğünü, bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin de olabileceğini söyleyen Dr. Gülay Kaplan, "Covid-19’u diğerlerinden ayıran en temel semptom olan şiddetli solunum zorluğu nezle ve gripte görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor. Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar, hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı. Hapşırma ve burun tıkanıklığı korona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi korona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor’’ diye konuştu.

"Koronavirüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık"

Tıpkı nezle gibi alerjinin belirtilerini de koronavirüsten ayırmanın daha kolay olduğunu belirten Kaplan, "Alerjinin temel semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözde sulanma bulunuyor. Yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu ve öksürük ise zaman zaman görülüyor. Ancak koronavirüs temel semptomlarından ateşe, alerji geçiren hastalarda rastlanmıyor.

Koronavirüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü grip. Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük sık görülüyor. Ancak solunum zorluğu Covid-19’a yakalanmış çoğu hastada görülürken gribe yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı bir araya geldi
Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nu 'kanını akıtır sana içiririm' diye tehdit etmişti sanığın cezası belli oldu
Prof. Dr. Murat Akova: Covid-19 aşısı Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
JP Morgan’dan dolar için 4 senaryo! Trump seçilirse TL kazanır Biden seçilirse TL kaybeder
Süleyman Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
ÖNCEKİ HABERLER
46 yıl sonra tarihi gün! KKTC'de Kapalı Maraş'ın sahil şeridi açıldı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı: Gözyaşında artış ve gözde çapaklanma
Manisa hava durumu saatlik haritalı rapor yayınlandı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Kütahya hava durumu 15 günlük haritalı tahmin
Sakarya saatlik hava durumu sağanak başladı!
Yorumlar