Trump'ın oğlu Eric Trump 'din ticaretine' başladı! Biden kazanırsa kiliseleri kapatacaklar

ABD seçimleri yaklaşırken Başkan Donald Trump, Demokratların adayı Joe Biden'in 14 puan gerisinde. Trump'ın oğlu, babasının farkı kapatması için din silahını kullanmaya başladı: Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak istiyorlar; içki dükkanlarının açık tutulmasından gayet hoşnutlar..."

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Kuzey Dakota'da Scott Hennen tarafından sunulan 'What’s on Your Mind' adlı radyo programına konuk oldu. Eric Trump, programda babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını öne sürdü.

'Kiliseleri kapatmak istiyorlar'

Eric Trump, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak istiyorlar; içki dükkanlarının açık tutulmasından gayet hoşnutlar" ifadelerini kullandı.

Korona nedeniyle kapatılmıştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bazı eyaletlerde kiliselerdeki ibadete kısıtlama getirilirken, alkol satışı yapan işletmelerin açık tutulması muhafazakarlar tarafından tepki çekmişti.

Mayıs ayında Trump, valilere çağrıda bulunarak ibadethanelerin açılması talebinde bulunmuştu.