Doktor Ahmet Akbaş kimdir kaç yaşında neden öldü?

Beyin Cerrahı Ahmet Akbaş tedavi gördüğü hastanede 6 Ekim salı akşamı hayatını kaybetti. Genç doktorun ani ölümü başta ailesi olmak üzere meslektaşlarını çok üzdü. 1 ay önce koronavirüsü yenen Ahmet Akbaş'ın hayatı merak edildi. Peki Beyin Cerrahı Ahmet Akbaş kimdir, işte hayatı...

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İstanbul'da bir ay önce corona virüse yakalanıp sağlığına kavuştuktan sonra tekrar işe başlayan 31 yaşındaki Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doktor Ahmet Akbaş, evinde yaşamını yitirdi. Peki Dr. Ahmet Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Ahmet Akbaş hakkında...

Dr. Ahmet Akbaş kimdir:

Ahmet Akbaş, 1990 yılında dünyaya geldi. 2013 yılı İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Ahmet Akbaş, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev almaya başladı. Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından ilk mesai gününü tamamlayan Ahmet Akbaş, 6 Ekim 2020 tarihinde evinde yaşamını yitirdi.

30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan Ahmet Akbaş'ın ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceği iddia edildi. Genç hekimin ölüm nedeni, otopsi sonrası netlik kazanacak.