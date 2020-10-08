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Rusya - İsveç maçını Halis Özkahya yönetecek

İhlas Haber Ajansı

FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, bugün oynanacak Rusya-İsveç arasındaki özel maçta düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Halis Özkahya'ya verilen görev duyuruldu.

Paylaşımda, "FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında 8 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek. Rusya'nın Moskova şehrindeki Arena CSKA Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.

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