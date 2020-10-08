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Yozgat'ta da sokakta sigara içmek yasaklandı! Yürürken sigara içene ceza

YOZGAT'ta koronavirüs vakalarının artması Valilik, il genelinde kalabalık cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını engellediği için yürürken sigara içilmesi yasaklandı.

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Yozgat Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ziya Polat başkanlığında toplandı. Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda yeni önlemler değerlendirildi.

Yasağa uymayanlara ceza

Toplantı bitiminde Yozgat Valiliği’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada ise insan trafiğinin yoğun olduğu cadde ve meydanlarda yürüyüş halinde sigara içilmesinin yasaklandığı açıklandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

* Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla;

* Saat kulesinden Yimpaş AVM istikametinde yer alan Lise Caddesi boyunca Yimpaş Avm binasının bitimine kadar,

* Saat kulesinden Çapanoğlu Büyük Camii istikametinde yer alan Sarraflar Caddesi , Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Dörtyol kavşağından Belediye istikametinde yer alan Belediye Caddesi boyunca,

* Halk Bankası’nın kuzeyinde yer alan Peynir Pazarı Sokağı’nın (Un pazarı olarak anılır) tamamında , Vakıf Bankası’nın kuzeyinde yer alan Necip Altınok Caddesi (Bankalar Caddesi olarak anılır) boyunca,

* Salim Bey Sokak boyunca (Hal Binası mevki) ve Cumhuriyet Meydanı'nda maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içmenin yasaklanmasına;

* ilçelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında ilçenin durumu gözetilerek bu kararların alınmasına karar verildi.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı bu karara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Daha önce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla Ordu, Giresun ve Kastamonu’da da yürürken sigara içilmesi yasaklanmıştı.

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