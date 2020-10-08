Dolar, Euro ve Sterlin'den yeni tarihi rekorlar! Türk Lirası neden eriyor?

Döviz piyasası adeta çıldırdı. Günün ilk saatlerinde dolar, euro ve sterlin tarihi rekorlar kırdı... Dolar 7.93'ü aşarken, euro 9.34'ü geride bıraktı. Sterlin ise 10.25 seviyesine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

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Türk lirası, tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığı bugünlerde dolar 7.9162 TL seviyesine ulaşarak zirveye ulaştı. Dolar, euro ve sterlin rekor üstüne rekor kırdı. Kırmaya da devam ediyor.

Saat 11:15 itibariyle piyasada durum: Dövizin ateşi fena yükseldi. Saat 11:15 itibariyle dolar 7.93'ü geride bırakırken, Euro da 9.34 seviyesini aştı. Borsa yönünü aşağıya doğru çevirirken, altındaki yükseliş de sürüyor.

Saat 10:50 itibariyle piyasada durum: Dolar güne yine yüksek değerlerle başladı, 7.88 TL'nin üzerinde açılan dolar, sabah erken saatlerde 7.9162 TL'ye kadar yükselerek rekorunu tazeledi.

Euro'da yeni zirve dün 9.2980 TL ile yaşanmıştı. Güne 9.2735 TL ile başlayan euro, yeniden 9.2195 TL seviyesine ulaşarak zirveye ulaştı.

Geçen haftadan bu yana çift hanelere yerleşen sterlin ise Türk lirası karşısında yeni rekoruna ulaştı. 10.1804 TL ile güne başlayan sterlin kısa sürede 10.2587 seviyesine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

JP Morgan'dan dolar senaryosu!

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan'dan TL'yi ilgilendiren çok çarpıcı bir rapor geldi. ABD başkanlık seçimi sonuçları ve sonuçların gelişen ülke para birimlerine etkisi konusunda 4 farklı senaryo hazırlayan banka, Biden'ın başkan seçilmesi durumunda en çok kaybedecek para birimlerinin TL ve Rus Rublesi olacağını öne sürdü.

Neden yükseliyor?

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı ve bankalardaki döviz alım satım işlemlerindeki vergilerin yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmesinin ardından dolar nispeten gerilemiş, 7.66 TL seviyelerini yeniden görmüştü. Ancak dün jeopolitik gelişmeler, AB ile azalan tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 sistemleriyle gelişmelerle tekrar yükselen dolar dün 7.8967 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirveye ulaşmıştı.

Türk lirası negatif ayrışıyor

Türk lirasındaki değer kaybı, gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimleriyle karşılaştırıldığında kendine özgü bir seyir izliyor. Türk lirası jeopolitik endişeler ve para politikaları neticesinde dolar karşısında dün yüzde 1 değer kaybederken, benzer para birimleri yüzde 1'i aşan değer kazançları gördü. Bu da TL'nin küresel gelişmelerden ziyade kendine özgü nedenlerle değer kaybettiğini gösteriyor.