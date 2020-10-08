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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakan Mustafa Varank açıkladı Bilim Vadisi'nde kasım ayında açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videokonferans yöntemiyle 13. İstanbul Moda Konferansı’na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Varank: "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

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