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Kayseri'de 18 yaşında kalp kriziyle gelen ölüm yürekleri yaktı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de 18 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla birlikteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda Çomaklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan İmam Hatip Lisesi bahçesinde arkadaşları ile vakit geçiren 18 yaşındaki Mustafa Sert aniden fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale etti ancak kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Sert hayatını kaybetti.

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