Bakan Kasapoğlu Edirne'de talimat vermişti! Yıkılıp yeniden yapılıyor

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Atatürk Stadyum'unda, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçen temmuz ayında ziyareti sırasında verdiği talimat sonrası yenileme çalışmaları başladı.

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 50 yıllık stadyumun artık anılarda kalacağını belirterek, "Keşan'da artık spor faaliyetleri konuşulacak. Spor tesislerinin eskiliği bitecek. Keşan, Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek kadar bir altyapıya sahip olacak" dedi.



Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Keşan'a modern bir stadyum kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde en büyük hedeflerimizden biri Keşan'da sporu daha ileriye taşımak, Keşan'ı sporla anılır bir kent yapmaktı. Keşan halkına ve gençlerine bu sözü vermiştik. Keşan'ı heyecan verici bir spor tesisine kavuşturmak üzere yola çıktık. Öncelikle yarı olimpik yüzme havuzu projemizi ihale ettik. Şimdi de stadı yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Ardından da 11 mahallemizin de semt sahasına kavuşması için çalışmalarımıza başlayacağız. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Keşan'da bir spor devrimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.







"Eski stadyumu anılarımızda saklayacağız"

Keşan Belediyesi Atatürk Stadyumu'nun 1970 yılında inşa edildiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Dile kolay, tam 50 yıllık yani yarım asırlık bir stadyum. Bu emektar stadyumumuzu artık bugünden itibaren yeniliyoruz. Eski stadyumu anılarımızda saklayacağız. Burada çim yüzeyli futbol sahasını yeniliyoruz. Tartan zeminli koşu parkuru yenilenecek. 11 ay sürecek bir iş. Bu oldukça fark yaratacak. Kompleks içerisinde 2 basketbol sahası olacak. Tenis kortumuz yenilenecek. Voleybol sahalarımız olacak. Eskiyen kapalı tribünü yıkıp yerine yenisini yapmak için de 2'nci etabı bekliyoruz. Keşan'da yenilenen bu spor tesislerimiz için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







"Keşan, Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek"

Mustafa Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan 15 milyon liralık yatırımın stadyumun yenilenmesinin yanı sıra yarı olimpik yüzme havuzu inşası, semt sahalarının yapımı ve kapalı spor salonunun onarılması için harcanacağını dile getirerek, "Önümüzdeki yıldan itibaren spor anlamında Keşan'da fark yaratacak bir ortam hazırlayacağız. 2021'in ilk yarısından sonra Keşan'da artık spor faaliyetleri konuşulacak. Spor tesislerinin eskiliği bitecek. Keşan, Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek kadar bir altyapıya sahip olacak" dedi.