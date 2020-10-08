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Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alınacak.

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Diyanet'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Şartlar ve başvuru

Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek. Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de 'sinav.diyanet.gov.tr' internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

Kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.

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