Erdoğan, katar gazetesine konuştu: Doğu Akdeniz, Türkiye’nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da yayımlanan 'The Peninsula' gazetesine mülakat verdi. Erdoğan, "Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye’nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir." açıklaması yaptı.

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"Türkiye’nin ve KKTC’nin yok sayıldığı, kıyılarına hapsedildiği hiçbir çözümü kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti:

Suriye krizi

Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye'deki varlığımız sona erecektir. Libya'da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

ABD ile ilişkiler

ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.

"Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacağız"

Doğu Akdeniz'de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak.

"Ermenistan ağır hezimet aldı"

Bakü haydutlukla işgal edilen toprağını alıyor. Ermenistan'ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye'yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı.

"Projelerin toplam değeri 18,5 milyar dolar"

Türkiye, Katarlı yatırımcılar için emlak, finans, teknoloji, savunma ve iletişim gibi birçok alanda cazip fırsatlar sunuyor. 2019 senesinde Katar’a ihracatımızda önceki seneye göre yüzde 10 civarında artış yaşandı. Hâlihazırda Katar’da 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Sadece müteahhitlik firmalarımızca üstlenilen projelerin toplam değeri 18,5 milyar doları buluyor. Türkiye ve Katar olarak kazan-kazan temelli iş birliğinin en güzel örneklerini sunduğumuza inanıyorum.

Türkiye ile Katar arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanındaki ortak projeler, ikili münasebetlerin omurgasını oluşturuyor. Üssümüzle ilgili menfi propaganda yayanlar kesinlikle iyi niyetli değildir. Türkiye askeri varlığıyla sadece kardeş Katar’ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye’nin ve Türk askerinin Körfez bölgesindeki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.