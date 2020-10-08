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Ozan Tufan Almanya'ya jeneriklik gol attı capsler havada uçuştu

Türkiye'nin deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldığı maçta jeneriklik bir gole imza atan Ozan Tufan, geceye damga vururken sosyal medyada gündem oldu.

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A Milli Takımımız üç kez geriye düştü ancak pes etmedi. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi Köln'de Almanya ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Türkiye'nin gollerini Efecan Karaca, Ozan Tufan ve Kenan Karaman kaydetti. Maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan ve Efecan Karaca göz kamaştıran performansıyla gecenin adamı oldu ancak Fenerbahçeli futbolcu bir adım daha öne çıktı.

Ozan Tufan'ın Almanya - Türkiye maçındaki performansı:
Gol: 1 Pas %: 80
İsabetli şut: 2
Kazandığı ikili mücadele: 5
Sahipsiz top kazanma: 6

Jeneriklik gol attı
Arkadaşlarını saha içinde iyi organize eden ve sahada adeta basmadık yer bırakmayan 25 yaşındaki futbolcu hafızalardan silinmeyecek bir gole imzasını koydu. 49. dakikada topu önüne alan ve rakibi Brandt'ı şık biçimde ekarte eden Ozan, ceza sahası dışından müthiş vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Şenol Güneş'ten Ozan'a övgü
Maçın ardından Ozan Tufan'a övgü yağdıran Şenol Güneş, “Ozan oynuyordu iyiydi. Efecan bugün çok başarılı işler yaptı olağan üstü çalıştı. Ozan’ın çokta üstüne koyacağını düşünüyorum yeterki kendini kafi görmesin. Oynadıkça açılan bir oyuncu. Ozan Tufan ligde dalgalanma yaşıyor ama üst seviyede bir futbolcu. Bugün Avrupa'da 20-30-50-100 milyon euro eden oyuncuların yanında, bizim oyuncularımızın da değerleri bu olmalı.'' dedi.

Ozan'ın başarılı oyununu mükemmel bir golle taçlandırması sosyal medyayı adeta salladı. İşte yapılan yorumlar...




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