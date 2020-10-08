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Eskişehir'de ortak kavgası: Kafasına şişeyle vuran adamı öldürdü

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de ortaklar arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Servet T., kafasına şişeyle vuran Muhammed Alıcıaslan'ı evinden alıp geldiği silahla başından vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokakta yaşandı. İddialara göre; iş ortağı oldukları öne sürülen Servet T. (52) ile Muhammed Alıcıaslan (48) arasında alacak-verecek konusunda birlikte kaldıkları ikametlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle evde boğuşmaya başlayan iki arkadaştan Muhammed Alıcıarslan, elindeki şişeyi Servet T.’nin kafasına vurdu.

Başından yaralanan Servet T. de evde bulunan silahını alıp tekrar geldi. Boğuşmanın devam ettiği esnada tabancanın ateş almasıyla çıkan mermi Alıcıarslan’ın başına isabet etti.

İkametten duyulan silah sesiyle çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. O esnada Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine ulaşıp şüpheliyi etkisiz hale getirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri ise, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanarak yere yığılan Alıcıarslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı hastanede tedaviye alındı

Öte yandan yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan cinayet zanlısı polis ekipleri nezaretinde Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilip yapılan tedavi sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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