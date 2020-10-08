BIST 1.152
DOLAR 7,88
EURO 9,29
ALTIN 478,52
HABER /  POLİTİKA

Arkasında kimse var mı hareketi kim finanse ediyor? Muharrem İnce yanıt verdi

İhlas Haber Ajansı

Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin nasıl finanse edildiği sorusuna "Emek harcıyoruz, para harcamıyoruz. Zenginler kulübü de değiliz. Yardımlaşan, imece usulüyle bunu çözmeye çalışan gönüllüleriz." şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

Muharrem İnce, Mevlana Meydanı önünden başlayan Konya programında Mevlana Caddesi boyunca esnaf ve vatandaşları selamlayarak fotoğraf çektirdi. İnce, Mevlana Meydanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu, çalışmalarını anlattı.

Programlarda finansmanın nasıl sağlandığı sorusuna cevap veren İnce, "Memleket Hareketi’nin kurucular kurulu olarak 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3 bin lira. Bir depo benzinle de bin kilometre gidiyorsunuz. 50 kişi birer depo doldursa 50 bin kilometre yapar. Dünyanın da çevresi 40 bin kilometre. Yani dünyayı birer depoyla dolaşsak 10 bin kilometre de artar. İmece usulü her birimiz sırayla, zaten 50 günde bir kere geliyor sıra, depoyu dolduruyoruz. Emek harcıyoruz, para harcamıyoruz. Zenginler kulübü de değiliz. Yardımlaşan, imece usulüyle bunu çözmeye çalışan gönüllüleriz.

''Arkamızda kimse yok''
Her seçiş bir vazgeçiştir. Biz rahatı seçmedik, zoru seçtik. Şırnak’a da gittik, Hakkari’ye de gittik, Konya’ya da gittik, Artvin’e de gittik. 81 vilayetin 81’ini de gezeceğiz. Arkamızda kimse yok. Onlar uydurulan palavralardır. Alışkınlardır ona demek ki onlar. Arkalarında şu sponsor bu sponsor diyenler. Onlar bu işlere alışkın tipler demek ki.

''Hep birlikte dayanışma ruhuyla Türkiye’yi gezmeye devam ediyoruz”
İşte arkadaşlarımın bu haftaki nöbetçileri burada. İçimizde en gencimiz 18 yaşında bir üniversite öğrencisi. Mesleğinde uzman insanlar. Her biri kendi mesleklerinde kendini ispat etmiş arkadaşlarım. Hep birlikte dayanışma ruhuyla Türkiye’yi gezmeye devam ediyoruz” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trump: Regeneron ilacını herkes bedava alacak
Almanya Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Ekim Çarşamba)
Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi uzatıldı
Tecavüz şüphelisi Tuma Çelik'in milletvekilliği düştü
ABD'de George Floyd'u öldüren polis, serbest bırakıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Fahrettin Koca: Sehven yapılan hatalar düzeltilecek
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Şenol Güneş: İyi oynadık ama eksiklerimiz var
Antalya'da toz fırtınası etkili oldu
Kocaeli hava durumu haritalı 5 günlük meteoroloji tahmini
Yorumlar 1 yorum