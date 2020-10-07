Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Ekim Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1581 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 329 bin 138, can kaybı 8 bin 609 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 7 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 116 bin 608 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1355 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 288 bin 954'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946, hasta sayısı 329 bin 138, vefat sayısı 8 bin 609, ağır hasta sayısı 1411 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.3 oldu.

"Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2020