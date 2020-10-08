Almanya Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Köln'de oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 49'uncu dakikada Ozan Tufan, 67'nci dakikada Efecan Karaca ve 90+4'üncü dakikada Kenan Karaman atarken; Almanya'nın golleri ise 45+1'inci dakikada Draxler, 58'inci dakikada Neuhaus ve 81'inci dakikada Waldschmidt'ten geldi.

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Türkiye A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Köln'de oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 3-3 sona erdi.

Almanya, 45+1. dakikada Havertz ve 58. dakikada Neuhaus'un golleriyle 2 kez öne geçerken; ay-yıldızlılar, 50. dakikada Ozan Tufan ve 67. dakikada Efecan Karaca ile beraberliği buldu. Ev sahibi ekipte 81. dakikada sahneye çıkan Waldschmidt takımını tekrar üstünlüğe taşırken; 90+4. dakikada sahneye çıkan Kenan Karaman maçın skorunu belirledi: 3-3.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup; 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Maçın golleri ve önemli dakikalar

11. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinden sert vuruşunda, top savunmadan döndü.

13. dakikada ay-yıldızlı ekibin sol kanattan geliştirdiği hücumda top, ceza sahsında uygun durumda bulunan Yusuf Yazıcı'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Yusuf Yazıcı boş pozisyonda istediği gibi vuramadı. pic.twitter.com/2NQ429d8EO — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

21. dakikada ev sahibi ekibin Emre Can ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Nico Schulz, ceza sahsında topu önünde buldu. Bu oyuncuhuh vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

25. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, topu barajın üstünden aşırtarak Ozan Tufan'a attı. Ozan'ın istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak kaleci Leno'nun ellerinde kaldı.

41. dakikada Luca Waldschmidt orta sahada buluştuğu topa ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kalece Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Almanya öne geçti. Sağdan yapılan ortada ceza sahasına girerken topu kontrol eden Draxler, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

50. dakikada Türkiye 1-1'lik eşitliği yakaladı. Rakip yarı alanda topu kazandıktan sonra hızlı oynayan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ceza sahası önünde bulunan Ozan Tufan'a aktardı. Ozan Tufan'ın şık hareketlerle dönüp savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

GOOOOLLL! Ozan Tufan'ın harika golüyle beraberliği yakalıyoruz! pic.twitter.com/8BJPr8LfPE — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası önünden sert şutunda kaleci Leno topu çıkardı.

Cengiz Ünder'le öne geçme fırsatını kaçırdık! pic.twitter.com/32yPe7Kehw — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

58. dakikada Almanya tekrar öne geçti. Havertz'in pasında topu alan Neuhaus'un ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Almanya, Neuhaus'un attığı golle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/tM1AXedHTD — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

59. dakikada Alman ekibinin hızlı atağında Julian Brandt'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Mert'ten döndü.

67. dakikada ay-yıldızlılar yeniden beraberliği sağladı. Almanya defansına yapılan baskıda topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyondu topu ağlara gönderdi: 2-2.

GOOOLLL!! Efecan Karaca presi yaptı, topu kazandı, golü attı!! pic.twitter.com/7ar5aJdPBd — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

81. dakikada Almanya bir kez daha gol kaydederek öne geçti. Sol kanattan Gosens'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Waldschimdt, sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-2.

Almanya, Waldschmidt'in attığı golle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/qoykvfE7ZL — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman, rakiplerini geçip sol çaprazdan vuruşunu yaparken, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada A Milli Takım eşitliği sağladı. Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Cengiz Ünder, savunmanın arkasında sol çaprazdaki Abdülkadir Ömür'e topu ortaladı. Bu oyuncu pasında topu müsait durumda önünde bulan Kenan Karaman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Leno'nun bacak arasından filelere gönderdi: 3-3.

GOOOLL! Müthiş bir takım oyunu ve Kenan Karaman'dan harika bir gol. pic.twitter.com/1graNACNGu — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

Almanya: 3 - 3 :Türkiye

Stat: Rhein Energie

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger (Dk. 59 Tah), Neuhaus (Dk. 70 Dahoud), Emre Can, Draxler (Dk. 59 Hofman), Brandt (Dk. 86 Stark), Waldschmidt, Schulz (Dk. 70 Gosens), Havertz (Dk. 90 Amiri)

Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan (Dk. 75 Ozan Kabak), Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç (Dk. 46 Cengiz Ünder), Efecan Karaca (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu (Dk. 63 Kenan Karaman), Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Enes Ünal (Dk. 85 Abdülkadir Ömür)

Goller: Dk. 45+1 Draxler, Dk. 58 Neuhaus, Dk. 81 Waldschmidt (Almanya), Dk. 50 Ozan Tufan, 68. Efecan Karaca, Dk. 90+4 Kenan Karaman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rüdiger, Dk. 23 Draxler, Dk. 68 Emre Can (Almanya), Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)