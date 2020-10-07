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Galatasaray'da Belhanda takımdan ayrılıyor mu?

Arap Yarımadası ve Katar'da transfer devam ediyor. Galatasaray'da teklif alan isimlerden olan Belhanda'nın da takımdan ayrılma ihtimali hala var.

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Ülkemizde ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı; ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor. Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Al Rayyan ve Al Duahil talip olmuştu

Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.

"Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum"

Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim" diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.

7 maç 2 gol

Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti. 

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