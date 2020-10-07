BIST 1.152
DOLAR 7,89
EURO 9,29
ALTIN 478,27
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Muğla'da Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 11 kişi kurtarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla Marmaris açıklarındaki lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 11 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya'da son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Galatasaray'da Belhanda takımdan ayrılıyor mu?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Ekim Çarşamba)
Tecavüz şüphelisi Tuma Çelik'in milletvekilliği düştü
Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu
Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi uzatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
EURO 2020 play-off yarı final maçları oynanacak
Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu 23 gözaltı
Danilo Şef'in restoranı var mı nerede?
Yunanistan, Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
29 Ekim resmi tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
Yorumlar 1 yorum