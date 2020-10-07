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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Son 10 günde 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı son 10 günde 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20'si son 24 saatte olmak üzere, son 10 günde 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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