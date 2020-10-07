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Hindistan'da benzin istasyonunda yaşanan patlamada 8 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı

HİNDİSTAN'da meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Benzin istasyonunda yaşanan olayda 8 kişinin yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

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Ülkenin Odisha eyaletinin Bhubaneswar kentinin çevresinde bir akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada 8 kişi yaralanırken bölge sakinleri korku ve panik yaşadı. İstasyonun yakınlarında bulunan ev ve araçların hasar aldığı öğrenildi. Patlamanın büyük bir gürültüyle olduğu açıklandı.

Bölgede Polis Komiseri olan Sudhansu Sarangi, “Benzin istasyonundaki depolama tankından biri patlayarak büyük bir yangına neden oldu” ifadesini kullandı. Çıkan yangınları söndürebilmek için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Odisha eyaletinin yetkilisi Naveen Patnaik, patlama sonucu yaralananlara ücretsiz olarak gerekli tedavinin uygulanacağını belirtti.

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