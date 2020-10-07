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Beşiktaşlı Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda yer vermeyi düşünmediği Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oldu.

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Hırvatistan ekibi Hajduk Split, Beşiktaş'tan Umut Nayir'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Umut, Sergen Yalçın'un raporu doğrultusunda kadronun dışında kalmıştı. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

Transferle ilgili konuşan Nayir, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." dedi.

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