Muğla'da yardıma giden vatandaş karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına giden yardımsever vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.
Gümbet Mahallesi Şakir Esen Demir Sokak'ta bulunan bir restoranın bacasında yangın başladı. Yangın, işletmenin çatısındaki depoya sıçradı. Kısa sürede depoyu alevler sararken yangından yoğun duman çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 hızlı müdahale aracıyla alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına esnaf da destek verdi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında buzdolabı, fırın ve ocak gibi mutfak malzemelerinin tamamen yandığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Yardıma gitti hayatının şokunu yaşadı
Yangını uzaktan gören Kanat Özsert yangına yardım için bölgeye gitti. Yangın mahalline ulaştığında kendi dükkanının yandığını gören Özsert hayatının şokunu yaşadı.