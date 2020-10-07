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Son dakika benzin ve motorine okkalı zam geldi! 8 Ekim 2020 itibariyle geçerli

Akaryakıtta beklenen çifte zam son dakika açıklandı. Buna göre; benzine 16 kuruş, motorine ise 22 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar 8 Ekim 2020 itibariyle geçerli.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından son dakika benzin ve motorine okkalı zam gelişmesi duyuruldu. Benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam geldi. Zamlar gece yarısından geçerli olmak üzere pompaya yansıdı. 

Ankara'da ortalama 6,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,91 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,86 liraya, İzmir'de 6,77 liradan 6,93 liraya yükseldi. 

Yeni motorin fiyatları

Ankara'da ortalama 5,96 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,19 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 6,14 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 6,22 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları geriledi

ABD Başkanı Trump'ın corona virüsü krizinde ekonomiyi desteklemek için yeni bir teşvik paketi çıkarılması müzakerelerini durdurma kararı petrol fiyatlarını aşağı çekti. Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından pazartesi günü ve dün sabah güçlü yükseliş gösteren petrol fiyatları, Trump'ın müzakereleri seçim sonrasına kadar durdurma kararı ile birlikte geriledi.

Petrol fiyatlarının gerilemesinde API'nın ABD'de petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 951 bin varil arttığını açıklaması da etkili oldu. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 41,69 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre 63 cent düşüşle 42,02 dolar seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 75 cent düşüşle 39,92 dolar/varilden işlem görüyor.

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