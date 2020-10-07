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Karaman'da yok böyle kaza: Otomobil parçalara ayrıldı

KARAMAN'da otomobilin şerit değiştireceği sırada meydana gelen kazada 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası kamyonet tipi araçlara çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dede B. yönetimindeki 42 CLB 78 plakalı Mazda marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak için sağ şeritten sol şeride geçmek isterken arkasından gelen ve sol şeritte seyretmekte olan Orhan D., idaresindeki 70 BJ 487 plakalı Fiat marka kamyoneti fark edemeyince yandan çarparak ters döndü.

Çarpışmanın şiddetiyle parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Dede B. ile araçta bulunan Bedia B. ve E.B. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından araç içerisinden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan sonra ters dönen otomobilin ön tarafında büyük çapta maddi hasar oluşurken, kaputu ve motor kısmındaki parçalar etrafa fırladı. Kaza nedeniyle Karaman-Ereğli yolunun gidiş yönüne göre tek şeridi trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla kapanan şerit yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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