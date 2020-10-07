Ayvalık'taki Kız Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Erdoğan'a teşekkür ettiler

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Taşlı Ada’nın ardından Kız Adası da kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Bölge halkı karardan memnun olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Abone ol

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen yıl Badavut bölgesinin, 26 Eylül 2020 tarihinde ise Taşlı (Yassı) Ada'nın doğal sit alanı koruma statüsü, kesin korunacak hassas alan olarak değiştirildi.

Son olarak da Kız Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Kız Adası’nın da hassas koruma kalkanı altına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:

"Ayvalık adaları tabiat parkı da olsun''

“Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan kararla, Ayvalık sınırları içerisindeki, 14 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olan Kız Adası’nın ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilip, bu kararın resmiyet kazandırılarak kamuoyuna ilan edilmesi bizim için çok önemlidir.

Geçtiğimiz hafta da yine ilçemizin 22 adasından biri olan Taşlı Ada aynı statüye alınmıştı. Bizler Ayvalık halkı olarak aynı hassasiyetin, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanı olan tüm Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda gösterilmesinden yanayız. Biz, Ayvalık’ı koruyarak büyütmeyi hedefleyen bir belediye yönetimiyiz.

Bu düşünceyle de Ayvalık’ın ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın korunmasını ve hiçbir şekilde kullanıma açılmasını istemiyoruz. Amacımız; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bugüne kadar nasıl geldiyse, gelecek nesillere aynı hassasiyetle taşınmasıdır.”

Vatandaşlar da memnun

Ayvalık’ta kesin korunacak alan sayısının artması da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çevreye sahip çıkılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen vatandaşlardan Özer Özçelik, “Adalarımıza, ormanlarımıza ve çevremize sahip çıkılmasından dolayı çok memnunuz. Bu konudaki her türlü ve düşünce ve fikrin arkasındayız.” dedi.

Derya Korkmaz ise Ayvalıklı vatandaşlar olarak devlet tarafından korunan alanların artmasından memnun olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Mert Şahin ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kararından dolayı tamamen arkasındayız. Bizim hakkımızı koruması gurur verici.” diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Serdar Hız, “Ayvalıklı bir vatandaş olarak, Cumhurbaşkanımızın adalarımızı, ormanlarımızı, koruması ve sahip çıkması hoşumuza gider. Bu güzel bir olay.” diye konuştu.