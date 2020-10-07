Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama

Ermenistan'a en büyük darbe yardımına koşmasını beklediği Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesindeki yükümlülüklerin Karabağ için geçerli olmadığını söyledi.

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Peskov, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya'nın KGAÖ kapsamında Dağlık Karabağ bölgesine asker gönderme olasılığını değerlendiren Peskov, "KGAÖ üye ülkesi saldırganlığa maruz kalıyorsa örgüt üyelerinin bu ülkeyi savunma yükümlülüğü var." dedi.

Kendi başının çaresine bakacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Peskov, "KGAÖ kapsamdaki yükümlülükler Karabağ için geçerli değildir." ifadelerini kullandı.

Putin de bezer bir açıklamayla Ermenistan'ın hayallerini yıkmıştı

Putin, Karabağ’da yaşananlardan ötürü endişe duyduklarını dile getirerek "KGAÖ kapsamında Ermenistan’a karşı sorumluluklarımız var fakat çatışmalar Ermenistan topraklarında yapılmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Batı yanlısı Paşinyan'ın cezalandırılmasını istiyor

2018de bir Batı yanlısı “renkli devrim”le iktidara gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan, her ne kadar Rusya’yı açıktan hedef almasa da, çevresindekiler çeşitli Soros vakıflarında çalışmış, Rusya karşıtı isimlerden oluşuyor. Paşinyan yönetimi, iktidara gelir gelmez, diğer renkli devrim liderlerinin yolundan giderek, eski rejimle bağlantılı olan herkese baskı politikasına girişmek ve toplumsal kutuplaşmayı körüklemekle suçlanıyor.