Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Firari hükümlü halının içinde yakalandı
KAYSERİ'de 40 ekiple 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sırasında polisten kaçan bir şüpheli, halıya sarılı halde gardıropta bulundu.Abone ol
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gardropta halının içine sarılmış halde saklanırken bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik 24 adreste 40 ekip ve 85 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.
18 kişi yakalandı
Operasyonda yaralama, hırsızlık, cinsel istismar, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı. Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.
Halının içine saklanmış!
Yakalananlar arasında hakkında hırsızlık sucundan 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, evinin yatak odasında gardrobun içinde rulo haline getirilmiş halının içine saklanmış halde bulundu.