Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2020-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Değerli DGS adaylarımız, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim.''
2020-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/L6t6jHb6Oq pic.twitter.com/JMxxOoj4YO— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 7, 2020