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Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2020-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Değerli DGS adaylarımız, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim.''

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