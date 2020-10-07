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HDP'li isimler de var! Kars merkezli terör soruşturmasında 10 kişi adliyeye sevk edildi

KARS'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında HDP'li belediye ile il genel meclisi üyelerinin de bulunduğu 15 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

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Kars'ın yanı sıra Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Kars Belediyesi Meclis Üyesi Ö.A, HDP İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, R.B, B.A. HDP üyesi M.Y. ve H.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci ve Cengiz Anlı'nın sorgusu devam ediyor

Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci ve HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri K.N. ve F.K'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP Belediye Meclisi üyeleri, HDP İl Genel Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Tutuklanmaları talebiyle 5 Ekim'de mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, HDP üyeleri H.A. ve İ.A. tutuklanmış, gazeteci S.M, parti üyesi S.A. ve iş adamı A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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