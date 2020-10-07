Rus Senatörden müthiş 'Türkiye' değerlendirmesi: Batı’nın Türkiye’nin arzularını zapt etmesi çok zor olacak

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Türkiye’nin Erdoğan yönetiminde Ortadoğu’da aktif ve bağımsız bir politika güttüğünü belirterek, "Batı’nın Türkiye’nin arzularını zapt etmesi çok zor olacak." diye konuştu.

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Telegram’dan açıklama yapan Rus Senatör Aleksey Puşkov, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Ortadoğu ve Güney Kafkasya’da aktif ve bağımsız bir politika güttüğünü, bunun büyük ölçüde Batı’nı siyasi anlamda yenilgisinden dolayı mümkün olduğunu ifade etti.

NATO’nun ‘beyin ölümü’

"Türkiye bunu ABD’ye rağmen, ancak ABD’nin Ortadoğu’daki başarısızlığı sayesinde yaptı." diyen Puşkov," Dünyanın nasıl değiştiğini anlamayan, burnunun ötesini göremeyen, hayali bir Rusya tehdidi takıntısına kapılan NATO’nun ‘beyin ölümü’ ve gevşekliği sayesinde yaptı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye ‘gerçekleşmeyecek’ bir AB üyeliği vaat etti"

AB’nin de sadece pasif bir şekilde ABD’yi desteklemekle kaldığını ve bölgede hiçbir bağımsız politikaya sahip olmadığını belirten Puşkov’a göre, Avrupa uzun süre Türkiye’ye ‘gerçekleşmeyecek’ bir AB üyeliği vaat etti, ancak Ankara artık önüne başka hedefler koydu. Bu nedenle şimdi Avrupa’nın karşısında muhatap olması gereken ve üzerinde etki etmesi çok zor olacak bambaşka bir ülke var.

Şu andan itibaren Batı’nın Türkiye’nin yeni arzularını zapt etmesi çok zor olacak. Erdoğan herkesten bağımsız oynamanın tadını aldı.

"Batı’nın Türkiye’nin yeni arzularını zapt etmesi çok zor olacak"

Puşkov, “Şu andan itibaren Batı’nın Türkiye’nin yeni arzularını zapt etmesi çok zor olacak. Avrupalı güçlerin yanı sıra ABD bu emelleri kendi çıkarına kullanmak istiyor, ancak hesap pazara uymayabilir. Erdoğan herkesten bağımsız oynamanın tadını aldı” ifadelerini kullandı.

Rusya da döndü

Puşkov ayrıca siyasi boşluk ve artan kaos nedeniyle Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Güney Kafkasya’da siyasi arenaya, daha önce bu bölgede kilit rol oynayan Rusya da döndü.