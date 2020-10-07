En az vaka görülen ülkeden ilginç teşvik! Pandemide doğum yapanlara para verilecek
Tüm dünya pandemi ile uğraşırken doğum oranlarının düşmesi üzerine Singapur hükümeti ilginç bir teşvik paketine imza attı.
Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, 36 milyondan fazla insana bulaşıp 1 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı. Ülkeler ikinci dalga endişesiyle önlem üstüne önlem almaya başlarken Singapur pandemi sürecinde çocuk yapacaklara para vereceğini açıkladı.
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Singapur hükümeti, koronavirüs salgını döneminde çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için yeni bir teşvik programı başlatma kararı aldı.
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Yaklaşık 5,6 milyon nüfuslu Singapur, dünyada doğum oranının en düşük olduğu ülkeler listesinde üst sırada yerini alıyor.
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Ülkede birçok çiftin geçim zorluğu ve salgındaki işten çıkarmalar nedeniyle bebek sahibi olmaktan kaçındığı belirtiliyor.
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