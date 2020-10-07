Bursa'da ailesinin zincire vurduğu çocuk yanmaktan son anda kurtuldu! Ailenin savunması şok etti

BURSA’da evlerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince içerde ayaklarından zincirle bağlanmış halde bulunan E.B. (11) ve ailesi açıklamalarda bulundu. Yangını görünce çok korktuğunu söyleyen E.B., “Duman gelince kapıyı kapattım sonra beni kurtardılar” dedi. Babasını savunan E.B.’nin ablası Zelal B. ise “Babam 15 dakikalığına bağlamıştı” diye konuştu.

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Yangın, dün Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta çıktı. Tek katlı evde elektrik panosundan çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü.

Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı. Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da taburcu edildi.

Babası yaramazlık yaptığı için zincire bağlamış

E.B.'yi, babası Mehmet B.'nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenler tepki gösterdi. Gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TOKİ ev verdi

Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.

'Çok korktum'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan E.B., “Yangın dumanı geldi ben de kapıyı kapattım, çok korktum. Duman vardı. O anda çok korktuğumu hissettim. Beni kurtardılar. Ayağım çok ağrıyor” dedi.

'Babam 15 dakikalığına bağladı kardeşimi'

E.B.’nin ablası Zeynep B., “Ben ve annem çarşıya gitmiştik. Bir ağabey önümüzü kesti, 'Eviniz yanıyor' dedi. Eşyaları bırakıp koşup geldik. Zaten geldiğimizde babam evdeydi. Kardeşimi hastaneye kaldırmışlardı. Hastaneye gittik kardeşimi gördüm. Çevreye zarar veriyordu. Babam 15 dakikalığına bağladı kardeşimi. Geldiğimde kardeşimi zincirden çıkarmışlardı” diye konuştu.

'Kendimi camdan atarak kurtardım'

E.B.’nin diğer ablası Zelal B. ise “İşten eve geldim. Çay demlemiştim. Çekyatın üstüne uzandım. Baktım duman kokusu gelmeye başladı. Kalktım ev yanıyordu. Ondan sonra kapılar hep kilitlenmişti. Kendimi camdan atarak kurtardım. Evin hepsi yanıyordu itfaiye çağırdılar. Kardeşimi zincirini çıkardılar sonra hastaneye kaldırdılar. Çok şımarıklık yapıyordu. Babam da 15 dakikalığına bağlamıştı” diye konuştu.